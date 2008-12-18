Міноборони: який з Коновалюка підполковник

Наявність у народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА “вищої військової освіти” не є підставою для присвоєння чергових, а тим паче позачергових військових звань.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН роз’ясненні Управління прес-служби Міністерства оборони у зв’язку із появою сьогодні у деяких засобах масової інформації повідомлення прес-служби В.КОНОВАЛЮКА про те, що “військове звання “підполковник запасу” йому було присвоєно у 2002 році, у зв’язку з тим, що він мав вищу військову освіту”.

Управління прес-служби Міноборони зазначає, що присвоєння чергового військового звання напряму залежить від посади, яку обіймає військовослужбовець.

До того ж, поняття “вища військова освіта” передбачає те, що військовослужбовець пройшов повний курс навчання, успішно склав державні іспити, захистив дипломну роботу і таким чином завершив навчання у військовій академії, йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголошують, що В.КОНОВАЛЮК навчання у будь-якій військовій академії не проходив. Він був звільнений з лав Збройних сил Російської Федерації у 1993 році у військовому званні “старший лейтенант” відповідно до ст. 49, ч. 2, п. “г” Закону РФ “О воинской обязанности и военной службе” у зв’язку з невідповідністю вимогам, встановленим законодавством для військовослужбовців, як такий, що не відповідає посаді за морально-психологічними якостями (наказ командувача Сибірським військовим округом від 18 жовтня 1993 року).

Підставою для підписання міністром оборони України наказу про позбавлення В.КОНОВАЛЮКА військових звань “капітан запасу”, “майор запасу” та “підполковник запасу достроково” було те, що попередні накази про присвоєння В.КОНОВАЛЮКУ військових звань у запасі не відповідали вимогам чинних на той час статті 31-ї Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” та пунктам 81 і 82 Тимчасового положення “Про проходження військової служби особами офіцерського складу”, затвердженого указом Президента України від 13 травня 1993 року №174/93.

Зокрема, присвоєння В.КОНОВАЛЮКУ військового звання “капітан запасу” відбулося з грубим порушенням чинного законодавства. Адже військове звання “капітан запасу” йому було присвоєно наказом командувача Одеського військового округу 12 квітня 1996 року, а присягу на вірність українському народові В.КОНОВАЛЮК прийняв лише 9 січня 1997 року, йдеться у повідомленні.

Наступні військові звання “майор запасу” та “підполковник запасу достроково” В.КОНОВАЛЮКУ також були присвоєні в порушення вимог чинного законодавства, адже за увесь час перебування у запасі він жодного разу не проходив навчальні збори і заліків за програмою навчання офіцерів запасу не складав, наголосили у Міноборони України.