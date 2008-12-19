Президент футбольного клубу “Шахтар”, народний депутат України від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ заявляє, що не хоче бути Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, в школі, в якій він учився, де в день Святого Миколи разом із російським композитором Ігорем КРУТИМ передавав подарунки дітям.

У відповідь на побажання свого колишнього вчителя праці і фізкультури Віктора ГОНЧАРОВА: “Наступний рік, Рінат, я бажаю, щоб ти був Президентом не футбольного клубу “Шахтар”, а України”, Р.АХМЕТОВ категорично заявив: "Ні".