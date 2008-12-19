Гриценко: 16 наших вертольотів літають незрозуміло де

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) вважає, що немає підстав для відставки Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України через постачання зброї до Грузії, однак є інші недоліки, за які його можна відправляти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому засіданні парламенту.

«Немає жодних підстав знімати за це (йдеться про поставки до Грузії української зброї і військової техніки – УНІАН) Ю.ЄХАНУРОВА, але є за що знімати, за інше», – сказав депутат.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що 17 грудня на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони йшлося про необхідність створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії, яка б розібралася із ситуацією, що «16 наших вертольотів зараз не в складі Сухопутних військ, а літають незрозуміло де і не зрозуміло, які завдання виконують».

«От за це можна знімати», - наголосив голова Комітету.

Також А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що у питанні про постачання до Грузії української військової техніки «злочину нема, можна говорити про відповідальність».

За його словами, у свій час він переконував Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що не потрібно продавати Грузії ракетний комплекс «Бук-М1», враховуючи питання боєздатності та можливість ускладнення відносин з Росією.

«Я це не підтримував (продаж озброєння), але Президент України має право прийняти це рішення, і він несе за це відповідальність», – сказав депутат.

Водночас А.ГРИЦЕНКО наголосив, що в даному випадку не було жодного порушення законодавства. «Жодного закону, жодного міжнародного договору Україна не порушувала, поставляючи зброю до Грузії», - підкреслив він.

Також голова Комітету ВР спростував слова колеги Валерія КОНОВАЛЮКА (фракція Партії регіонів), який звітував сьогодні по роботі тимчасової слідчої комісії ВР з питань з’ясування обставин і встановлення фактів поставки до Грузії української військової техніки з порушенням законодавства України та норм міжнародного права.

За словами А.ГРИЦЕНКА, не відповідають дійсності заяви В.КОНОВАЛЮКА про те, що українські військовослужбовці брали участь в бойових діях у Грузії.

«Це брехня. Це неправда», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що 15 українських військовослужбовців проходили планову підготовку в центрі гірської підготовки у Грузії згідно з планом, затвердженим ще рік тому, але щойно «почалася війна, їх зразу вивели».

Також А.ГРИЦЕНКО наголосив, що ТСК не надала жодних підтверджень інформації про можливу участь цивільних українців у війні в Грузії.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Компартії Ігор АЛЕКСЄЄВ заявив, що фракція КПУ пропонує сьогодні поставити на голосування у парламенті питання щодо висловлення недовіри міністрові оборони Юрію ЄХАНУРОВУ.

Раніше голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів постачань Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК (Партія регіонів) заявляв, що комісія виявила факти поставок до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. Також він стверджував, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами, а також про те, що Україна продовжувала постачати до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі у серпні.

Тим часом представники уряду, Рада національної безпеки та оборони України, Міністерство оборони, СБУ, а також найвищі посадовці Грузії неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки зброї до Грузії.