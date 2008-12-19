Для подолання кризи владі України необхідно запросити кращих світових експертів і консультантів, вважає народний депутат України від Партії регіонів, президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, в школі, в якій він учився, де в день Святого Миколая разом із російським композитором Ігорем КРУТИМ передавав подарунки дітям.

На думку Р.АХМЕТОВА, «на сьогодні Україна повинна ухвалювати швидкі і ефективні рішення, а для того, щоб ухвалювати швидкі і ефективні рішення, ми повинні бути упевнені, що вони правильні і дійсно принесуть користь країні».

Він підкреслив, що в Україну сьогодні «потрібно запросити кращих світових експертів і консультантів, кращі світові уми, які допоможуть нам виробити правильні рішення, і цього не потрібно соромитися». Р.АХМЕТОВ сказав, що запросити таких фахівців «обов`язково повинні уряд і Президент».

Про правильність обраного рішення, на думку Р.АХМЕТОВА, можна буде судити по тенденції зниження курсу долара. «Ви прийшли в обмінний пункт і заплатили за один долар десять гривень, а завтра буде вісім гривень, після завтра – сім, потім - шість з половиною, шість. Це значить – йдемо правильним шляхом», - пояснив бізнесмен.

Також він вважає, що треба чинити на владу тиск, щоб вона ухвалювала правильні антикризові рішення.

“Треба чинити такий тиск, щоб ми ухвалювали правильні рішення, тиск на владу”, - сказав Р.АХМЕТОВ. «Я дуже хочу, щоб коаліція ухвалювала ті рішення, які виведуть країну з кризи, дуже хочу. І що для цього потрібно зробити - я б із задоволенням це зробив”, - додав він.

Р.АХМЕТОВ поділився своєю формулою успіху. «Що таке моя формула успіху – це швидкість ухвалення рішення з маленьким коефіцієнтом браку. Хто ухвалює швидкі рішення і помиляється менше конкурентів, той найуспішніший», - додав він.

Довідка УНІАН. У лютому 2008 року щорічний рейтинг найзаможніших людей України за версією журналу «Фокус» очолив Р.АХМЕТОВ зі статком у 14,62 млрд. дол.