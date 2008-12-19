Стельмаха «нагородили» титулом головного антигероя

Керівник центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо діяльності Національного банку України можуть свідчити про її небажання одноосібно відповідати за ситуацію у фінансовій сфері.

Про це йдеться у коментарі В.ФЕСЕНКА, переданому УНІАН.

Він переконаний, що «після виступу прем’єр-міністра та гарячого «обміну думками» між Нацбанком, керівниками банків та Президентом всі дійшли згоди про те, що з політикою, яку проводить правління НБУ, відбувається щось не зовсім зрозуміле. Той конфлікт, непорозуміння та розбіжності щодо підходів та важелів у валютно-курсовій політиці і, зокрема, у питанні рефінансування банків є неадекватними з огляду на погіршення економічної ситуації в державі».

В.ФЕСЕНКО упевнений, що багато питань виникає також через недостатність інформації щодо емісії гривні та напрямків спрямування грошової маси.

«Це питання потребує серйозного вивчення і, я б навіть сказав, розслідування. Зараз треба розібратися з ситуацією, що склалася з емісією, рефінансуванням, кредитуванням, витрачанням золотовалютних резервів та іншими питаннями, а після цього ухвалювати політичні й адміністративні кадрові рішення»,- зазначив політолог.

На його переконання, позитивним сигналом для експертних та професійних кіл стала рекомендація Ради НБУ правлінню банку щодо проведення незалежного аудиту стану золотовалютних резервів держави, адже інформація в останніх публікаціях ЗМІ була невтішною.

В.ФЕСЕНКО також вважає, що керівництво Нацбанку несе пряму відповідальність за те, що відбувалося останнім часом з курсом. Разом з тим він зауважив, що «після достатньо жорстких заяв і прем’єр-міністра, і Президента ситуація на валютному ринку почала виправлятися. Зниження курсу дає підстави вважати, що, на жаль, були суб’єктивні чинники зростання долара до гривні. Тому суспільству треба дати відповідь на питання: хто винен у карколомних спекулятивних операціях і хто має нести за це пряму відповідальність задля унеможливлення таких ситуацій у майбутньому».

На думку політолога, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ зараз заслуговує на статус головного антигероя року з огляду на те, що відбувалося з гривнею протягом 2008 р., особливо останніми місяцями. Адже останні рішення правління НБУ були незрозумілі учасникам ринку і провокували негативні тенденції.

В.ФЕСЕНКО вважає, що «конфлікт у банківській сфері перейшов з суто економічної у політичну площину. Адже маємо головний суб’єктивний чинник - якщо після заяв прем’єр-міністра починає знижуватися курс, значить справа не лише в економіці».

Також В.ФЕСЕНКО зазначив, що заяви Ю.ТИМОШЕНКО певною мірою можуть бути спричинені небажанням одноосібно відповідати за ситуацію, що склалася і з бюджетною сферою, і з фінансовою.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Національний банк України у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні.

У відповідь Національний банк України звинуватив уряд у популізмі та “бездарному управлінні економікою”, яка призвела до того, що вже у грудні цього року країна може бути в ситуації внутрішнього дефолту.