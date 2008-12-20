Тимошенко запросила Януковича разом з'їздити до Брянки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір невідкладно відвідати місто Брянку Луганської області, щоб розібратися з низкою соціальних проблем, які там виникли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

За словами прем`єра, таке рішення вона ухвалила після скарг жителів міста про те, що вчителі не одержують зарплати, закриваються шахти і звільняють з роботи працівників вагонобудівного заводу.

«Я поїду і розберуся, чому вчителі не одержують зарплату, чому не працює швейна фабрика і чому закривають шахти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що в цьому місті велика частина чиновників є представниками Партії регіонів, а представників БЮТ там немає.

У зв`язку з цим прем`єр звернулася до лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням відвідати місто Брянку разом з нею.