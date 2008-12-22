Янукович має намір влаштувати вибори ВР і президента навесні

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович виступає за одночасні президентські і парламентські вибори.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер.

"Якщо мову вести про вибори, то вибори треба проводити і парламентські, і президентські. Одночасно!", - заявив Янукович.

На уточнення ведучого, чи буде Партія регіонів ініціювати вибори навесні, лідер партії відповів: "Безумовно".

При цьому він не зміг сказати, кого бачить своїм політичним союзником, зауваживши, що до створення коаліції трьох, бачив такими КПУ і Блок Литвина.

"Але після того як вони заради крісел підписали цю угоду - я маю на увазі блок Литвина – а комуністи займають таку позицію, що не мають до цього відношення, але голосують з коаліцією. Тому ми маємо сьогодні класичний приклад колективної безвідповідальності", - зазначив він.

Янукович ще раз заявив, що не визнає існуючу коаліцію трьох.

"Ми хотіли б побачити де ці 226 депутатів, які разом з урядом Тимошенко, беруть на себе відповідальність за стан справ в країні. Ми розуміємо, що є ситуативна більшість, разом з комуністами. Але комуністи відмежовуються і кажуть, що не несуть сьогодні відповідальність, і не підписували коаліцію", - зазначив Янукович.

"Добре, але вони голосують і продовжують життя уряду Тимошенко. І ми розуміємо, що це головна мета – утримати крісло за будь-яку ціну. А винними визнати кого-завгодно", - додав він.

Янукович поскаржився, що у Тимошенко винними були всі – губернатори, парламент, президент, Нацбанк. "А вони всі в білому – так не буває", - обурився лідер Партії регіонів.

Українська правда