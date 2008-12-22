Турчинов відмовився назвати закладену в бюджет ціну газу

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сподівається, що Україні вдасться домовитися з Росією про оптимальну ціну на газ на наступний рік.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яка ціна на газ закладається у проекті державного бюджету на 2009 рік.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що Кабмін почуває себе досить впевнено під час переговорів з російською стороною щодо ціни на газ на наступний рік.

При цьому він зауважив, що коливання курсу долара певним чином ускладнюють уряду «акумуляцію ресурсу для того, щоб розрахуватись по газовим боргам».

О.ТУРЧИНОВ в черговий раз наголосив, що в газосховищах України достатньо об’ємів газу, щоб без потрясінь забезпечити життєдіяльність держави в осінньо-зимовий період.

«Я сподіваюсь, що ми знайдемо з Російською Федерацією і з «Газпромом» спільну позицію щодо ціни на газ, яка повинна відображати зменшення вартості енергоносіїв у всьому світі, й газ тут не може бути якимось виключенням», - сказав перший віце-прем’єр. При цьому він додав, що цей компроміс буде знайдено найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради перший віце-прем’єр-міністр України О.ТУРЧИНОВ повідомив, що сьогодні відбудеться засідання уряду, на якому планується затвердити проект держбюджету на 2009 рік, а завтра подати до ВР цей проект, антикризову програму уряду та пакет антикризових документів, які забезпечать додаткові надходження до бюджету.

О.ТУРЧИНОВ звернувся з проханням до ВР завтра у першому читанні розглянути усі антикризові законопроекти з тим, щоб до кінця року, зокрема, у четвер, 25 грудня, був повністю ухвалений держбюджет на 2009 рік.

Водночас він відмовився назвати ціну газу, яка закладається у проекті держбюджету на наступний рік.