У Росії почалися "чистки" у сфері IT-безпеки через публікацію "плану Суркова" з розвалу України - волонтери

Останніми днями російські ЗМІ активно поширюють новини про арешт заступника керівника Центру інформаційної безпеки ФСБ Сергія Михайлова, якого, до речі, заарештували ще в грудні 2016 року у справі про держзраду, але це у пресі піднімається тільки зараз, передає InformNapalm.

Також повідомлялося й про арешт топ-менеджера "Лабораторії Касперського" Руслана Стоянова, заарештованого також у грудні 2016 року в рамках того ж провадження.

Волонтери зазначають, що зазначені інформаційні приводи навмисно ведуть в іншу площину, замовчуючи при цьому третій інцидент зі звільненням керівника апарату помічника президента РФ Владислава Суркова Олександра Павлова, який стався також у грудні 2016 року.

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Але тільки 20 січня росЗМІ повідомили, що помічник президента РФ позбувся керівника апарату, а його відставка може бути пов'язана із серією публікацій зламаного українськими хакерами листування з його приймальні, опублікованого в кінці 2016 року.

Нагадаємо, що після публікації дампів листувань з канцелярії Суркова в Західній пресі стався справжній фурор. Це був грандіозний удар по іміджу головного архітектора "русской весни" та "проекту Новоросія".

"Можливо, саме тому, що вони не змогли запобігти зламу й наступному зливу дампів SurkovLeaks й полетіли голови. Під приводом "держзради" заарештували високопоставленого співробітника "Лабораторії Касперського" і співробітника ЦІБ ФСБ. Дивно, що керівник апарату Суркова відбувся лише звільненням", — розповів представник Українського кіберальянсу.

Кроєм того, російське видання "Комерсант" повідомило, що найближчим часом може бути звільнений Начальник ЦІБ ФСБ Андрій Герасимов, який очолював центр з 2009 року. Він також обіймав посаду заступника керівника 1-ї служби ФСБ, що спеціалізується на контррозвідці. Видання наголошує, що звільнення Герасимова може означати початок "великих чисток": російським компаніям, які працюють у сфері інформаційної безпеки, доведеться заново вибудовувати відносини з державою, яка фактично опікується цією галуззю через ЦІБ ФСБ.

Як повідомляв УНІАН, група українських хакерів «Кіберхунта» заявила, що зламала електронну пошту помічника президента РФ владислава Суркова і оприлюднила копії документів, в яких викладаються заходи щодо дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого мають стати дострокові парламентські і президентські вибори.