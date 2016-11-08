"План Суркова" - не вигадка і не фантазія": Тука попередив про спроби організувати заворушення у Харкові

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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"План Суркова" - не вигадка і не фантазія. Для його реалізації зовсім необов'язково бути з Кремлем "на зв'язку". Достатньо мати авантюристичний нахил і невгамовну жадобу влади", - вважає він.

Тука розповів, що за добу отримав цю інформацію з трьох незалежних джерел: "футбольні фанати, не цілком відморожені "відморозки", які готові "підзаробити", але до крові не готові".