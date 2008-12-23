Відкриття представництва США у Криму сприймається як "агресія НАТО"

Відкриття Представництва США у Криму провокуватиме політичні спекуляції і посилить напруженість у регіоні.

Таку думку агентству УНІАН висловив головний редактор інтернет-проекту “ФЛОТ2017” Дмитро ТИМЧУК, коментуючи домовленості про створення у Криму американського дипломатичного представництва у рамках підписаної Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США.

“Останні дослідження Центру Разумкова засвідчили, що лише 7,6% жителів Криму підтримують вступ України в НАТО. А оскільки між НАТО і США в українському суспільстві переважно ставлять знак рівності, то посилення присутності Сполучених Штатів у Криму сприйматиметься більшістю необізнаних громадян як чергова “агресія НАТО”. Відповідно, в регіоні слід очікувати певну протидію американській присутності. Це легко прогнозувати”, - зазначив експерт.

Водночас, за словами Д.ТИМЧУКА, це відбувається на фоні зменшення присутності у Криму Росії. За його словами, йдеться про скорочення російського Чорноморського флоту, зменшення фінансової підтримки різних проросійських громадських і політичних рухів.

“Природно, це створить привід для заангажованих і куплених кримських політологів заявляти: “Росія відмовляється від ЧФ і Криму на користь США. Крим став розмінною картою російсько-американських відносинах через те, що НАТО не дала Україні ПДЧ, а Росія, у свою чергу, іде з Криму, і туди приходять американці”, - сказав Д.ТИМЧУК.

Хоча, наголосив експерт, насправді така інтерпретація подій навряд чи відповідає дійсності. “Вважаю, що американці дещо поквапилися із таким рішенням, адже це, безперечно, викличе чималі політичні спекуляції та нагнітання ситуації”, - констатував Д.ТИМЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і держсекретар США Кондоліза РАЙС підписали Хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки.

Документом, зокрема, передбачено відкриття у Криму представництва США.