Тимошенко: уряд пропонує замінити всі податки на зарплату

Уряд має намір у 2009 році запровадити єдиний соціальний внесок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора під час позачергового засідання уряду, коментуючи суть 17 законопроектів, підготовлених урядом для збалансування проекту державного бюджету на 2009 рік.

«Ми сьогодні саме перед викликом фінансової світової кризи ухвалюємо рішення, яке вже давно обговорюється в Україні, – це заміна всіх податків на фонд заробітної плати на єдиний соціальний внесок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, запровадження єдиного соціального внеску дозволить оптимізувати оподаткування фонду заробітної плати. «Цей захід дозволить зробити так, що цей податок буде спрощеним і посильним для реального сектору економіки», - пояснила прем`єр.

Загалом, за словами Ю.ТИМОШЕНКО уряд підготував 14 законопроектів, що регулюють сферу оподаткування.

«Всі законопроекти, які ми пропонуємо, дозволяють започаткувати соціальну справедливість в оподаткуванні. Ми пропонуватимемо в цьому єдиному пакеті законів для ухвалення бюджету також податок на нерухомість виключно для багатих», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Пропонується оподатковувати будинки площею понад 300 кв. метрів і квартири площею понад 150 кв. метрів, додала глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд має намір зберегти на рівні 2008 року соціальні витрати за рахунок скорочення пільг для чиновників і народних депутатів.

Крім того, за її словами, уряд має намір у 2009 році прирівняти розмір мінімальної заробітної плати до мінімального прожиткового рівня.

«Наступного року набирає чинності закон, який передбачає прирівнювання мінімальної заробітної плати до мінімального прожиткового рівня, й перший розряд працівників бюджетної сфери має становити розмір мінімальної заробітної плати, прирівняний до мінімального прожиткового рівня. Ми також це враховуватимемо в бюджеті», - підкреслила прем`єр-міністр.