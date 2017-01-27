З березня "на екранах всієї країни" буде суд над Януковичем - Луценко (відео)

Про це під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "5 канал".

За словами Луценка, найближчим часом адвокатам Януковича передадуть матеріали справи про державну зраду.

Генпрокурор зауважив, що нещодавно слідство допитало останнього свідка у цій справі - голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Так, початок судового розгляду прогнозують на березень цього року.

"З березня на екранах всієї країни відкритий, неупереджений та справедливий суд над людиною, яку ми підозрюємо в скоєнні державної зради шляхом підписання листа, що дозволив Путіну ввести війська у Крим, а потім на Донбас. Це поставить крапку над історією диктатури. Це дасть можливість конфіскувати усі багатства, які перебувають в Україні та арештовані за кордоном", - підкреслив генпрокурор.

Читайте такожАдвокат Януковича викликав до суду поліцію, щоб зафіксувати "порушення прав" екс-президента

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Печерський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі України проводити заочне слідство у справі Януковича про державну зраду.

28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти п’яти колишніх "беркутівців".

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.