Голова МЗС Німеччини пояснив, за яких умов із Росії будуть зняті санкції

Питання зняття санкцій із Росії залишається залежним від прогресу в мінських переговорах щодо миру в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, пише Reuters.

Тотожна позиція у цьому питанні і у Франції, про що заявив глава МЗС країни Жан-Марк Еро.

"Ми в Німеччині та Франції маємо чітку позицію щодо санкцій", — сказав Габріель, додавши, «Ми вважаємо за потрібне запустити мінський мирний процес... І це єдиний шлях, який дозволить зняти з Росії санкції".

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Крім того, Ґабріель заявив, що Франція та Німеччина повинні створювати двосторонні робочі групи для розв'язання таких проблем, як "українсько-російське питання".

Як повідомляв УНІАН раніше, адміністрація Трампа обговорює можливе послаблення санкцій, введених проти Росії.

Про це заявила радник президента США Кілліан Конвей.

"Зняття санкцій знаходиться в стадії розгляду", - зазначила Конвей.