Новий очільник МЗС Німеччини заявив, що зацікавлений у дружбі з Кремлем - РосЗМІ

У Німеччині сьогодні призначили нового очільника Міністерства закордонних справ. Ним став Зігмар Ґабріель, який змінив на цій посаді свого однопартійця Франка Вальтера Штайнмаєра.

Ґабріель вже наступного тижня планує провести зустріч із з віце-президентом США Майком Пенсом і новим держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

Однак, новопризначений міністр вже встиг висловитись щодо зацікавленості у розвитку партнерських стосунків із РФ. Про це пишуть РИА Новости з посиланням на заяву офіційного представника відомства Мартіна Шефера.

За його словами, Ґабріель "зацікавлений в якомога більш дружніх, інтенсивних і партнерських відносинах з Росією".

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У той же час, за словами Шефера, зустріч Ґабріеля із російським колегою відбудеться "як тільки настане потрібний час".

Раніше, попередник Ґабріеля Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй прощальній промові закликав депутатів захищати демократію у світі та не залишати Україну на одинці із агресором.

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, Франк-Вальтер Штайнмаєр склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини після більш як трьох років роботи.

Президент ФРН Йоахім Гаук звільнив Штайнмаєра з посади глави зовнішньополітичного відомства і передав його повноваження колишньому міністру економіки Зігмару Ґабріелю. На церемонії в резиденції глави держави була присутня канцлер Ангела Меркель.