Суддю Солом'янського райсуду Києва затримано на хабарі у 22 тисячі доларів

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

«Тільки-но працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро (посередник) при отриманні хабара 22 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з майна, яке перебувало в заставі!», - написав він.

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«Це довгий шлях - косити і виривати бур'яни. Але, крок за кроком - і стане чистішим», - додав глава МВС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України викликає підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса на допит.