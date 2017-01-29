"Був гордий за кожного": Аваков розповів, кому і скільки роздав нагородної зброї

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 - народним депутатам.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мої нагородження: 2014-й - 572, 2015-й - 358, 2016-й - 392. Я вручив за 2014-2016 роки 1322 одиниці нагородної зброї. Більше всіх міністрів разом узятих. І вважаю, що діяв у поточній ситуації адекватно, і був гордий за кожного, кому вручав зброю», - написав Аваков.

При цьому він навів дані по категоріях нагороджених: «658 - рядовим і офіцерам поліції, бійцям добробатів і спецпідрозділів МВС; 208 - рядовим і офіцерам Нацгвардії та інших підрозділів МВС; 134 - волонтерам та громадським діячам; 112 - депутатам Верховної Ради України двох останніх скликань (2014-й - 46, 2015-й - 34, 2016-й - 32); 54 - службовцям УДО; 35 - співробітникам місцевої виконавчої влади, у тому числі Донецької та Луганської областей; 22 - співробітникам прокуратури і Військової прокуратури; 21 - рядовим і офіцерам Державної прикордонної служби; 19 - співробітникам Кабінету міністрів; 13 - бійцям і офіцерам Міністерства оборони; 13 - співробітникам Адміністрації президента; 12 - співробітникам СБУ; 6 - працівникам апарату РНБО: 6 - спортсменам, артистам і представникам творчих професій; 5 - працівникам Нацбанку; 4 - офіцерам Державної служби з надзвичайних ситуацій».

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Аваков запевнив, що «це - достовірні дані, а не вигадки провокаторів-негідників на зразок Капліна і не помилки-інтерпретації журналістів, які не володіють повною інформацією».

За його словами, МВС прийняло рішення не оприлюднювати повних списків нагороджених, оскільки значною мірою це стосується бійців, офіцерів і співробітників, які беруть участь у спеціальних військових і поліцейських операціях, і оприлюднення даних може завдати шкоди або їх професійної діяльності, або їх особистій безпеці.

«У низці випадків, за згодою нагороджених, ми робимо це публічно, в низці — закриваємо інформацію. У всіх ситуаціях, крім ситуацій нагородження офіцерів розвідки і тих, які діють під прикриттям, - ми надаємо нагородженим можливість самостійно вирішити, чи буде інформація про нагородження публічною», - зазначив Аваков.

Він нагадав, що Нагородний фонд зброї «формується за рахунок залишків на складах МВС, планових закупівель на казенному підприємстві МВС «Форт» (незначно) і надходжень у порядку дії закону “Про благодійництво” - коли ряд постачальників передають для нагородного фонду зброю різних марок».

Крім міністра МВС, нагородну зброю мають право вручати президент України, міністр оборони і голова СБУ.

При цьому Аваков підкреслив, що нагородна зброя - не є власністю громадянина, який її отримав, не продається і не передається третій особі, не передається у спадок. Після смерті нагородженого зброя повертається державі.