"Така ФСБшна тактика – підняти ставки в торгах": Геращенко пояснила причину загострення у зоні АТО

Про це політик повідомила у Facebook.

За її словами, РФ не виконує не лише пункт Мінських угод про негайне звільнення заручників, але й ключовий перший, безпековий – про негайне припинення вогню, встановлення «режиму тиші».

«Воєнторг працює – щодня в так званих «гумконвоях» чи залізницею до окупованого Дебальцева, через неконтрольований україно-російський кордон щедро завозять бойовикам зброю для вбивства українців: цивільних і військових», - заявила Геращенко.

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«Загострення ситуації на фронті, як правило, відбувається напередодні важливих міжнародних зустрічей чи переговорів, така ФСБшна тактика - підняти ставки в торгах, лякати світ загостренням конфлікту, наступом, брязкати зброєю, погрожувати силою», - додала вона.

«Для України наші загиблі герої – це наша трагедія, це наше спільне горе, це наші друзі і знайомі, світлі хлопці, з якими ще вчора пили чай десь на Донбасі, або ж чиї родини знаєш особисто. Для Кремля – просто цифри і статистика, ось в чім різниця. Для Європи і світу... - це щось далеке, про що не завжди комфортно думати і згадувати. Інакше б ніхто з європейців не міг цілком серйозно говорити про місцеві вибори на Донбасі як шлях до закінчення війни. Цікаво, хто з них готовий поїхати спостерігачами в Авдіївку...Риторичне запитання, яке ми щоразу ставимо на всіх міжнародних зустрічах, і на якому наші візаві починають ховати очі», - переконана віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО 5 українських військових загинули, 9 поранені і ще 4 травмовані.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина, де зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.