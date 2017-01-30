Порошенко прибув із візитом до Німеччини (фото)
12:38, 30 січня 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув із візитом до Німеччини.
Про це повідомляє Адміністрація президента в Twitter.
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Як відомо, плануються переговори президента з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Порошенко також проведе зустрічі з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, Віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем та представниками німецьких ділових кіл.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко 23 січня здійснив офіційний візит до Естонії, 24 січня – до Фінляндії.
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