Порошенко наполягає на посиленні санкцій проти Росії у разі невиконання Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні в Берліні.

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«Я хочу подякувати нашим німецьким та французьким колегам за тверду та принципову позицію, за підтримку позиції України і висловити надію на те, що ми зможемо знайти достатньо аргументів, щоб Росія нарешті повернулася за стіл переговорів та нарешті почала імплементовувати Мінські домовленості», - заявив Порошенко.

«У випадку, якщо цієї імплементації не відбудеться, ми вважаємо за необхідне збереження та, якщо потрібно, і посилення санкційного тиску на РФ. Я дуже вдячний пані канцлеру за тверду і принципову позицію в цьому питанні», - додав президент.

Як відомо, Порошенко в рамках візиту в Німеччину провів зустріч з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, в ході якої співрозмовники відзначили важливість продовження політики санкцій щодо Росії до повного виконання Мінських домовленостей.