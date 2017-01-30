Потрібно змотивувати РФ до переговорів: Порошенко та Меркель узгодять позиції щодо "дорожньої карти" Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у понеділок в Берліні.

«Україна залишається відданою Мінським домовленостям та виступає за їх повне виконання, передусім Росією», - заявив він.

При цьому президент переконаний, що «жодної альтернативи Мінським домовленостям не існує».

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«Ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день потрібні об’єднані та рішучі дії для того, щоб змотивувати російську сторону бути за столом переговорів, змотивувати імплементацію Мінських домовленостей в повному обсязі, в першу чергу, їх безпековий компонент, припинити вбивство, в тому числі й цивільного населення на Донбасі. Це є абсолютно неприйнятно, і наша координація сьогодні має надзвичайно високу важливість», - зауважив глава держави.

«Ми сьогодні обговоримо «дорожню карту» Мінських домовленостей, ту «дорожню карту», про яку ми домовились в Берліні під час проведення «нормандського саміту», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, лідери держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції та РФ - на зустрічі у Берліні 19 жовтня домовилися про напрацювання «дорожньої карти» виконання Мінських угод щодо Донбасу.

29 листопада в Мінську відбулася зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" для обговорення цієї "дорожньої карти". За підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дискусія про «дорожню карту» була короткою, тому що російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. За словами Клімкіна, під час переговорів не вдалося дійти згоди за жодним питанням.