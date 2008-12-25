Надія на примирення між Ющенком і Тимошенко залишається?

Політичні конфлікти в умовах кризи надзвичайно небезпечні не лише для України, а й для тих осіб, які в них безпосередньо втягнуті. Так в інтерв’ю «Німецькій хвилі» оцінив черговий раунд протистояння між прем’єром Тимошенко та президентом Ющенком директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

Юлія Тимошенко зажадала негайної відставки голови Нацбанку, звинуватила Віктора Ющенка у провокуванні дефолту держави, аби уникнути президентських виборів та зберегти за собою президентську посаду. Вона порадила Ющенкові добровільно піти у відставку. Коментуючи ці закиди, Ігор Бураковський зазначив, що президент і справді втягнув Національний банк у політичний конфлікт навколо його стосунків з прем’єр-міністром. А саму Юлію Тимошенко Ющенко розглядає, як безпосереднього конкурента в боротьбі за президентську посаду. Без злагодженої роботи президентської, урядової та законодавчої влади Україні буде дуже важко виборсатися із нинішньої кризи, зазначив Бураковський. Він вважає, що надія на примирення між президентом та прем’єром залишається. Але, підкреслює експерт, і в українському суспільстві, і на Заході спостерігається значне розчарування обіцянками, які роздавалися головними героями Помаранчевої революції.