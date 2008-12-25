Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував Україні допомогу Чорноморського флоту Російської Федерації у зв`язку з трагедією в Євпаторії, де вибухнув житловий будинок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

"У разі потреби відповідні підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають у Севастополі, готові надати належне сприяння в порятунку людей", - сказано в співчутті Д.МЕДВЕДЄВА, надісланому Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ у зв`язку з трагедією в Євпаторії.

«Зі скорботою дізналися про вибух у житловому будинку в Євпаторії, внаслідок якого є людські жертви та поранені", - сказано в посланні Д.МЕДВЕДЄВА.

Він попросив передати глибоке співчуття рідним і близьким загиблих, слова щирого співчуття та побажання швидкого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п`ятиповерховому шестипід`їздному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22.00.

За даними МНС, вибухом зруйновано 35 квартир (перший і другий під`їзди будинку) і пошкоджено квартири третього під`їзду.

Кількість загиблих становить уже 11 осіб, з них 1 дитина. Врятовано 21 особу. Під завалами можуть ще перебувати до 60 осіб.