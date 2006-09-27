В переддень 65-ї річниці трагедії Бабиного Яру прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність надати російській мові статус другої державної.

Про це йдеться у статті прем’єра, надрукованій сьогодні в газеті “Урядовий кур’єр”.

“На жаль, будучи історично поділеним на дві частини, українське суспільство все ще не може подолати розкол, який виник у результаті нерозуміння або небажання окремих політиків зрозуміти об`єктивність існування цього явища. Таким чином, виникла парадоксальна ситуація, коли реально послуговуючись при спілкуванні двома мовами, частина політикуму відмовляється визнати право російської мови функціонувати на рівні, який задовольнив би мільйони жителів південно-східних регіонів”, - зазначає В.ЯНУКОВИЧ. (УНІАН: надання російській мові статусу другої державної є одним з ключових пунктів програми Партії регіонів, яку очолює В.ЯНУКОВИЧ).

При цьому прем’єр відзначає певний прогрес у вирішенні цього питання, заявляючи про те, що, як відповідальний політик, він разом зі своїми соратниками по партії виносить цю проблему на широку суспільну дискусію.

“Саме на цьому шляху ми очікуємо досягти остаточного порозуміння, так само, як досягли його, підписуючи Універсал національної єдності”, - підкреслює прем’єр.

“Ми говоримо про це у переддень відзначення 65-ї річниці Бабиного Яру невипадково. Історія вчить, що великі трагедії розпочиналися з речей, на перший погляд, дрібних і малозначущих - привабливих утопій, політичних спекуляцій, популістських загравань з націоналістами. З`являлися вожді, які вказували на ворога, що стояв на перешкоді просування до загального благоденства та добробуту”, - продовжує В.ЯНУКОВИЧ у своєму матеріалі.

Він зазначає, що толерантність і повага українців до традицій та культури інших націй, іншого віросповідання, іншого світоглядного сприйняття - це колосальне надбання, пронесене народом через віки.

“Інша річ, що зіграти на національних почуттях намагаються деякі політики, які вважають, що ця тема ідеально годиться для публічних розмірковувань про спрямовуючу роль "генетичних" українців у становленні нашої державності. Час від часу такі пасажі можна почути навіть з екранів телевізорів”, - зазначає прем’єр.

Він також підкреслює, що уряд розглядає питання міжнаціональної злагоди як невіддільну складову національної безпеки.

“Гасла на кшталт "свій до свого по своє" - це не з нашої програми і не з нашої ідеології”, - зазначає В.ЯНУКОВИЧ, заявляючи про намагання уряду знаходити кошти на підтримку відповідних освітніх програм, випуск друкованих видань національних товариств, організацію фестивалів культури, сприяння у підтримці контактів з історичною батьківщиною представників національних меншин, які живуть в Україні.

Він також висловлює сподівання, що вже в бюджеті 2008 року уряд зможе значно збільшити фінансування підтримки культури та спадщини національних меншин і довести таке фінансування до європейських стандартів.