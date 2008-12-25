Лідер фракції БЮТ: треба обіцяний ПР мільярд віддати НУНС

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО вважає «виключно політичним» голосування за проект державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що «голосування не пов’язане в такій мірі з цифрами, які записані в бюджеті», підкресливши, що необхідно досягати політичних домовленостей. «Є ніч для політичних домовленостей. Треба сідати і домовлятися», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що попереду «14 днів вихідних». «Це совість треба мати, щоб в середині лютого (йдеться про те, що народні депутати матимуть канікули – УНІАН) прийти сюди, а країна - без бюджету», - заявив І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, «на сьогодні вже багато хто з депутатів на лижах катаються, особливо ті, хто не в більшості». Він підкреслив, що необхідно домовлятися «з усіма без винятку», додавши, що домовлятися треба і з окремими депутатами.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що «Партія регіонів попросила один мільярд на окремі програми, і їх спрямовано, і голосів немає, то, вибачте, у чому справа». В такому випадку, сказав він, необхідно перекинути цей мільярд на ті програми, які пропонуються представниками фракції НУ-НС, і тоді це дозволить мати результативне голосування.

І.КИРИЛЕНКО нагадав, що «до ранку ще вісімнадцять годин», і тому є можливість домовитися. Він зазначає, що бюджет не може бути знятий з розгляду, і фракція БЮТ робитиме все для того, щоб його завтра знову розглядав парламент.

«Треба розглядати до того часу, поки не буде прийнятий», - підкреслив І.КИРИЛЕНКО. «Завтра будуть бюджетні страждання. Немає результату бюджетних страждань, то наступний тиждень робимо пленарним», - додав лідер фракції БЮТ. Він нагадав, що вже було в практиці Верховної Ради України, що бюджет приймався 31 грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не змогла прийняти державний бюджет на 2009 рік. Він не був підтриманий ні в першому читанні, ні в цілому.

“За” законопроект в першому читанні проголосували 219 депутатів, за ухвалення в цілому – 223.