Народні депутати таки матимуть шанс покласти бюджет під ялинку

Верховна Рада України ухвалила постанову про внесення змін до календарного плану 3-ї сесії парламенту VІ скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 265 народних депутатів із 440, зареєстрованих в залі.

Згідно з постановою, 29 грудня в парламенті відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, а 30 та 31 грудня ВР працюватиме в пленарному режимі.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, 1 і 2 січня передбачається робота народних депутатів України в округах.