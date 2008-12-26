З участю СБУ у торгівлі зброєю розбереться Військова прокуратура

Справу про можливу причетність службовців Служби безпеки України до торгівлі зброєю розгляне Військова прокуратура.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК, посилаючись на офіційну відповідь від в.о. Військового прокурора Південного регіону України, полковника юстиції П.БОГУЦЬКОГО, одержану після депутатських звернень до генерального прокурора з проханням провести слідчі дії щодо питання про можливу причетність посадовців СБУ та її керівництва до незаконної торгівлі зброєю.

За словами С.ОЛІЙНИКА, прикладом можливої причетності посадовців СБУ до незаконної торгівлі зброєю є виявлення працівниками підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС у Дніпропетровській області незаконного постачання членам бандитських угрупувань зброї та боєприпасів до неї у великих кількостях.

Як заявляє С.ОЛІЙНИК, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, використовуючи свої повноваження, перешкоджає проведенню розслідування в даній справі. «Неприпустимою є ситуація, коли злочинні діяння бандформувань фактично фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на фінансування СБУ. Це свідчить про відвертий провал роботи керівництва Служби безпеки України», зазначив С.ОЛІЙНИК.

Депутат поінформував, що в офіційній відповіді Військової прокуратури повідомляється, що «кримінальну справу порушено 4 листопада 2008 року слідчим у особливо важливих справах слідчого відділу ГУМВС України Дніпропетровської області щодо підполковника СБУ К. за ознаками злочину, передбаченого ст. 263 ч.1 Кримінального кодексу України й передано з прокуратури Дніпропетровської області до Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону, де прийнято у провадження досудового слідства 13 листопада 2008 року».