Кравчук закликав Ющенка припинити публічні суперечки з Тимошенко

Перший Президент незалежної України Леонід КРАВЧУК закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити публічні суперечки з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив ввечері 26 грудня у випуску програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

„Я закликаю вас, ви - Президент, у вас конституційно найвища посада, найвищі повноваження. Скажіть – вистачить (образ)! Народ важливіший. Все оточення нехай іде до чортової матері. Їх завтра забудуть. Президента будуть пам’ятати в історії, й відповідальність лежить на Президентові”, - сказав Л.КРАВЧУК.

Він закликав припинити суперечки. “Ніколи не буде відповіді, коли після розмови виходимо і ображаємо”, - сказав Л.КРАВЧУК, наголосивши при цьому, що такі відносини між першими особами країни “це не демократія, це – стриптиз”.

При цьому Л.КРАВЧУК нагадав, що під час його президентства, “у нас в кабінетах (від суперечок – УНІАН) тремтіли вікна, але ми ніколи не виносили це на люди”.

Звертаючись до глави держави, Л.КРАВЧУК закликав його: “Вас можуть звинувачувати будь у чому, але за вас повинна відповідати Генпрокуратура”, в іншому випадку, на його думку, дії Президента не дорівнюють рівню влади, “це вже нижче плінтуса”. “Хай прокуратура вас захищає”, - зазначив екс-президент.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО відзначив, що у нього не такі повноваження, які були колись у Л.КРАВЧУКА на посаді Президента України, однак дав зрозуміти, що надалі не буде продовжувати публічні обвинувачення на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

„Можна сказати вам, як Президент – Президенту. Коли Президента звинувачують у тому, що через валютні операції він 4,5 мільярди кудись узяв... Пам’ятаєте, як вас в аналогічній ситуації звинуватили й кримінальну справу почали по облігаціям”, - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до Л.КРАВЧУКА, нагадуючи йому, що в свій час його звинувачували у перевезені мільйонів доларів через кордон у валізі. За словами В.ЮЩЕНКА, тоді Л.КРАВЧУК говорив, що „той, хто на мене кидається, не може уявити, що це таке 100 мільйонів, і в якій валізі їх можна перевезти”.

„Леонід Макарович, мене в п’ятницю звинуватили в тому, що я 4,5 мільярди доларів як Президент через махінації НБУ отримав. Так я хочу сказати, ті люди, які крали газ, по яких заведені кримінальні справи більше ніж на 8 млрд. боргів перед бюджетом. Й Микола Янович (АЗАРОВ), я думаю, тут найбільший фахівець по цих оборудках” – наголосив Президент. Він підкреслив, що ніколи не брав жодної копійки державних коштів.

В.ЮЩЕНКО погодився з тим, що необхідно припинити звинувачення, але зауважив, що не можна мовчати, коли лунають неправдиві звинувачення. „Я самодостатня людина. Я знаю, що я до цих речей не просто не мав жодного відношення, таких речей в природі не було. Але над цим крапки треба ставити також”, - сказав Президент.