Навряд чи Ющенко зніме голову Нацбанку

Політичні експерти сумніваються, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО подасть подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України після того, як Верховна Рада висловила останньому недовіру.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведені Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» після сьогоднішнього рішення ВР про висловлення недовіру голові та Правлінню НБУ.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що “для Президента зараз погодитись з ось таким рішенням Верховної Ради - це означає погодитись з ультиматумом ТИМОШЕНКО”.

Як зазначив експерт, за звичною класичною логікою поступка означає поразку, адже Президент виступає в ролі опонента прем`єр-міністра. “Керуючись такою логікою, можна зробити висновок, що Президент навряд чи буде робити таке подання. В усякому випадку подання не буде саме зараз і саме після такого рішення Верховної Ради”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО також висловив сумнів відносно того, чи внесе Президент подання до ВР про звільнення В.СТЕЛЬМАХА. “ЮЩЕНКО покладає солідарну відповідальність за курсову політику і на Нацбанк і на Кабінет міністрів. В даному випадку це рішення може інтерпретуватись як політично вмотивоване Президентом. Але, якщо згадати, що сьогодні позицію висловила конституційна більшість, то звичайно, що шукати аргументи на підтримку голови НБУ буде досить важко. Я не виключаю обох варіантів: і подання і не подання», - сказав, водночас, експерт.

На думку директора Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Костя БОНДАРЕНКА, «якщо Президент подасть подання на звільнення голови НБУ, то він продемонструє свою слабкість у протистоянні із опонентами в парламенті і Кабінеті міністрів”.