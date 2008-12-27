Ющенко закликає не мордувати парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав усі гілки влади, більшість, опозицію сформувати антикризовий комітет.

Про це він сказав ввечері 26 грудня у випуску програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

В.ЮЩЕНКО вважає за доцільне сьогодні не говорити про дострокові вибори. Водночас він переконаний, що дострокові вибори могли б багато чого змінити і, в першу чергу, уряд.

Також глава держави закликав „не мордувати парламент” питанням наявності чи відсутності коаліції.

„Можна і без коаліції прожить, я б, як Президент, пішов би на це. Сказав би: шановні колеги, не бійтеся дострокових виборів, я не буду ініціювати (їх), доки на це немає вашої волі, але давайте в парламенті зробимо ту більшість, яка може брати відповідальність на себе. Я говорю не про формальну більшість, не про формальне об’єднання, я говорю про об’єднання навколо прикладних дій”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він закликав усі політичні сили об’єднатися заради спільної роботи над ухваленням важливих законів, в тому числі й тих, що стосуються реформи судової системи тощо.

Глава держави зауважив, що знайти спільну мову заважають також наступні президентські вибори.

„Із липня в Україні починається виборча кампанія, на цю кампанію підуть всі фігуранти, які сьогодні тут сидять (беруть участь у передачі - УНІАН) і ще, які не сидять. Голова Верховної Ради – піде, підуть (сказав він, дивлячись на Володимира ЛИТВИНА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Олександра МОРОЗА), ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович – піде. Всі, я про свою позицію тільки не кажу. Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) – піде. Це основні політичні гравці, і політику 2009 року кожен із них буде моделювати не тільки виходячи з того, як гармонізувати відносини, створити баланси, а як у цій гармонії побачити своє лідерство, і дуже часто будь-якою ціною”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він переконаний, що сьогодні ключовим викликом для країни є не майбутні президентські вибори, а те, наскільки влада здатна боротися з кризою.

Саме тому Президент пропонує через день-два сісти за стіл переговорів і створити антикризовий комітет. За його словами, до комітету мають увійти представники всіх парламентських сил, влади, опозиції, урядовці, посадовці НБУ та інші.

„Нам потрібно поспішати формувати цю відповідь, у нас не буде опонента – ні прем’єр-міністр, ні голова Верховної Ради, ні опозиція. Нам, можливо вперше, потрібно сісти за стіл, зробити гарну антикризову роботу і запропонувати парламенту і нації”, - сказав В.ЮЩЕНКО.