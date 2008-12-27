Президент прибув на з’їзд «Нашої України»

Президент України, голова політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО прибув на з’їзд НСНУ, який розпочинається сьогодні об 11.00 у Києві в Будинку культури Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

Як передає кореспондент УНІАН, поки що присутнім біля Будинку культури журналістам не вдалося дізнатися про питання, що розглядатимуться на з’їзді через закритий формат проведення з’їзду.

Біля входу до Будинку культури Президента зустрів лідер депутатської групи «За Україну!», колишній керівник фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В`ячеслав КИРИЛЕНКО.