Литвин: не можна допустити ситуації 2004 року

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що парламенту вдалось зупинити політичну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на підсумковій прес-конференції «Підсумки роботи за 2008 рік та завдання Верховної Ради України на 2009 рік».

„Вдалось зупинити політичну кризу й зупинили ми її у парламенті. Ми зупинили політичну кризу. Якщо більш реалістично говорити призупинили”, - сказав він.

Спікер наголосив, що лише 15% негативного впливу на економічну ситуацію в країні належить світовим тенденціям. Решта – через внутрішню політичну кризу.

В.ЛИТВИН також підкреслив, що сьогодні не можна допустити розколу країни, не можна допустити ситуації 2004 року, коли частина держави говорила, що буде виконувати вказівки одного кандидата в президента, інша – другого. „А така загроза сьогодні є”, - зауважив він.

Він додав, що необхідно консолідувати політикум, а також підкреслив на важливості дотриманні норм українського законодавства всіма.

Підсумовуючи рік в цілому В.ЛИТВИН зауважив, що згадуючи про позитиви поточного року не можна виокремити щось яскраве. За його словами, це був рік політичного протистояння. Але країна, прості люди жили, працювали. „Люди тримають на собі країну й весь політикум” – наголосив спікер. Він прогнозує, що така тенденція триватиме й у наступні роки. „Мабуть такий в українців генетичний код”, - зауважив він.