Якщо Ющенко переконає об'єднуватися з ЄЦ, то "щось не те діється"

Делегати київської міської регіональної організації «Народного союзу "Наша Україна" не беруть участь у з’їзді партії, який проходить зараз у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова виконкому київської організації «Нашої України» Олена ЛЕДОВСЬКИХ.

Вона пояснила, що таке рішення київські партійці «Нашої України» ухвалили у зв’язку із принциповою незгодою щодо можливих рішень, які розглядаються і можуть бути ухвалені на з’їзді.

«Ми сьогодні вирішили не влаштовувати ні цирку, ні комедій. Тому ухвалили рішення не брати участь у тому, що передбачає порядок денний з’їзду. Ми проти того, щоб сьогодні виключили з партії наших товаришів, які підписали коаліційну угоду. Ми також проти, щоб сьогодні відбулося так зване демократичне об’єднання політичних сил (йдеться про об’єднання «Нашої України» і «Єдиного центру» - УНІАН)», - сказала О.ЛЕДОВСЬКИХ.

Вона зауважила, що у жовтні президія партії ухвалила рішення, що об’єднання з «Єдиним центром» бути не повинно.

«Якщо сьогодні лідер партії (Віктор ЮЩЕНКО – УНІАН) переконає делегатів з’їзду, то таке об’єднання відбудеться у січні», - зазначила О.ЛЕДОВСЬКИХ. Вона також наголосила, що київська організація «Нашої України» проти такого об’єднання.

На запитання журналістів, чи може призвести таке об’єднання до розколу партії, вона відповіла, що, можливо, - так. При цьому О.ЛЕДОВСЬКИХ зазначила, якщо сьогодні такий потужний і організований партійний осередок «Нашої України», як київський, не бере у цьому участі, то це є серйозним сигналом для керівництва партії. За словами О.ЛЕДОВСЬКИХ, керівництво «Нашої України» повинно зрозуміти, що в політичній силі “щось не те діється”.

О.ЛЕДОВСЬКИХ також повідомила, що нікого з представників київського осередку «Нашої України» у палаці культури КПІ, де проводиться з’їзд, немає. А делегатські мандати київських учасників з’їзду є у неї на руках.

Наразі квота кожної регіональної організації для участі в з’їзді становить 45 осіб.