У Конгресі США знову розглянуть законопроект про надання летальної оборонної зброї Україні

Законопроект H.R. 830, зміст котрого аналогічний змісту минулорічного законодавства, передбачає надання допомоги Україні у запровадженні реформ і кодифікацію в закон санкцій проти Росії, введених за її незаконну анексію Кримського півострова.

Про це повідомляє "Голос Америки".

До конгресменів Енґеля та Кінзінґера приєдналися 23 первісних співспонсорів законопроекту STAND for Ukraine.

Нагадаємо, 22 вересня 2016 року Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект «Про підтримку стабільності і демократії в Україні», який, крім питання санкцій, регулює постачання летальної оборонної зброї Києву.

Відповідно до встановленої процедури, законопроект мала також схвалити верхня палата парламенту - Сенат - і підписати президент США.

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Проте законопроект «застопорився» в Сенаті в руках сенатора-республіканця Боба Коркера.

Сенатську версію законопроекту, співспонсорами якого виступили тільки демократи, висунули на розгляд верхньої палати 9 грудня, всього за кілька днів до завершення її роботи. Помічник Коркера поклав відповідальність за брак двопартійної підтримки в Сенаті після ухвалення законопроекту із підтримкою обох партій в Палаті представників, на відсудність консенсусу між адміністрацією та законодавцями як демократами, так і республіканцями.

Отож законодавство STAND for Ukraine тепер розглядатимуть у Палаті представників обрані на листопадових виборах конгресмени.