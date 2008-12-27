НСНУ змінила статут, щоб Ющенко не порушував Конституцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО став головою партії – політичним лідером партії «Народний Союз Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни до статуту політичної партії НСНУ були ухвалені під час другого етапу з’їзду політичної партії "Народний Союз Наша Україна", який триває в Києві.

Відповідно до ухвалених змін до статуту, В.ЮЩЕНКО стає головою партії – політичним лідером партії і не входить до складу статутних органів партії та виконує свої повноваження на громадських засадах.

Також відповідно до ухвалених змін передбачена для політичного лідера партії консолідуюча партійна функція, мета якої – досягнення консолідації політичних сил та реалізація програми партії.

Також ухвалені зміни передбачають, що голова партії – політичний лідер партії наділяється правом вирішального голосу під час роботи центральних керівних органів партії.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України В.ЮЩЕНКА одностайно було обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». До цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України». Прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА того ж дня наголосила, що рішення з`їзду НСНУ є визнанням Президента України В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії. За її словами, у зв`язку із чим рішенням будуть внесені зміни до статуту партії на другому етапі з`їзду цієї політичної сили, де мають бути сформовані керівні органи НСНУ.

Тоді ж експерти заявили, що Президент України В.ЮЩЕНКО не має права очолювати політичну партію НСНУ, оскільки це порушує вимоги Конституції України. Як йдеться в юридичному висновку Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава», "чинна Конституція України прямо забороняє Президенту України обіймати таку посаду та виконувати пов’язані із цим функції”.

Водночас заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК зазначила, що рішення з’їзду партії “Народний Союз “Наша Україна” про обрання головою партії Президента України В.ЮЩЕНКА не порушує Конституцію України. Вона нагадала, що, відповідно до ст. 103 Конституції, Президент не може обіймати посади, в тому числі в об’єднаннях громадян, але водночас ні Конституція, ні закон про політичні партії не забороняє главі держави бути членом тієї чи іншої політичної сили.