Нашоукраїнців, які підписались за коаліцію, не виключили з партії

Сімох народних депутатів, які підписали коаліційну угоду, не включили до складу новообраної політради партії "Народний Союз Наша Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на з’їзді політичної партії “Народний союз Наша Україна", який триває зараз у Києві.

Дане рішення винесено в рамках порядку денного з’їзду.

Водночас, цих сімох народних депутатів не виключили зі складу партії НСНУ.

Як повідомляв УНІАН, з 37 членів фракції НУ-НС, які підтримали створення коаліції з БЮТ та Блоком Литвина, членами партії "Народний Союз Наша Україна" є: Валерій БОРИСОВ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.