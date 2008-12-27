НСНУ обере керівний орган на третьому етапі

У січні на третьому етапі з’їзду політичної партії "Народний Союз Наша Україна" буде остаточно сформований керівний орган цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Андрій ПАРУБІЙ за результатами другого етапу з’їзду політичної партії «Народний союз Наша Україна», який відбувся сьогодні у Києві.

А.ПАРУБІЙ зазначив, що відповідно до ухвалених сьогодні на з’їзді змін до статуту партії, головним керівним органом «Нашої України» стане не “політична рада”, а Рада партії.

А.ПАРУБІЙ пояснив, що політична рада на сьогодні є громіздким органом, і тому новостворена рада буде меншою за чисельністю.

«На третьому етапі з’їзду, який відбудеться у січні 2009 року, ми остаточно вирішимо питання обрання Ради партії. Можливо, також буде проголосовано рішення щодо долучення до керівного органу партії тих осіб, які перебувають в інших політичних силах, але приєднаються до «Нашої України» для згуртування в єдину політичну силу навколо Президента», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він зазначив, що це, зокрема, може бути політична партія Народний Рух України та інші.

Наразі А.ПАРУБІЙ зазначив, що кандидатура на посаду голови Ради партії ще не розглядалася, але, на думку представника «Нашої України», найвірогідніше це буде В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Партія сьогодні продемонструвала прихильність до нього», - сказав А.ПАРУБІЙ.