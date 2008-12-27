Литвин: Ющенко міг би дати парламенту працювати
А чи не перейти на таємне голосування
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має дати парламенту можливість працювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції “Підсумки роботи за 2008 рік та завдання Верховної Ради України на 2009 рік”.
Спікер зазначив, що йдеться про ту частину народних депутатів, «яких тримають у підвішеному стані». «Тій частині депутатів, яку тримають у підвішеному стані, дати можливість працювати, якщо ні, то сказати свою оцінку», - підкреслив В.ЛИТВИН.
Він додав, що боротьба між прем`єр-міністром України та Президентом України не повинна позначатися на роботі ВР.
На думку В.ЛИТВИНА, якби парламент перейшов на таємне голосування, то за законопроекти голосували б 400 народних депутатів.
В.ЛИТВИН підкреслив, що для нього, як голови Верховної Ради України, важливо не спровокувати звинувачення на адресу парламенту, а спокійно працювати і не давати підстав, щоб у ВР відбувалися конфлікти.
Він наголосив, що поки що ВР працює і висловив думку, на даний час немає іншого варіанту коаліції. «Немає іншого, немає кращого», - сказав В.ЛИТВИН.