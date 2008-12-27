Путін і Тимошенко обговорили співпрацю в галузі енергетики
18:16, 27 грудня 2008Політика
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Ініціативу виявила український прем`єр
У суботу за ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомив прес-секретар В.ПУТІНА Дмитро ПЕСКОВ, "обговорювалися питання співпраці двох країн у сфері енергетики", передає РІА «Новости».
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