Литвина чекають у Москві

Візит триватиме два дні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 28-29 грудня перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації. Як повідомляє прес-служба ВР, програмою візиту заплановані зустрічі голови Верховної Ради України з вищим керівництвом Російської Федерації. В.ЛИТВИН також зустрінеться з головою Державної думи Федеральних зборів РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ та з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter