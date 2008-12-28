Литвина чекають у Москві
10:21, 28 грудня 2008Політика
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Візит триватиме два дні
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 28-29 грудня перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації.
Як повідомляє прес-служба ВР, програмою візиту заплановані зустрічі голови Верховної Ради України з вищим керівництвом Російської Федерації.
В.ЛИТВИН також зустрінеться з головою Державної думи Федеральних зборів РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ та з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ.
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