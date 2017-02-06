Марчук вважає, що на Україну чекає "болючий компроміс" щодо Донбасу

"Світовий досвід подібних конфліктів каже, що в підсумку всі приходять до болючого компромісу і діапазону поступок. Але не тих, які пропонував Віктор Пінчук. Зараз можна бути на сто відсотків впевненим, що дуже нескоро Україна повернеться до стану 2013 року. Я маю на увазі неокупований Крим і безпроблемний Донбас", - цитує Марчука Liga.net.

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За його словами, в Україні часто наводять приклад Хорватії.

"Але хорвати, щоб звільнити захоплені Сербією території, багато років всією країною жили в умовах військового табору. Ізраїль живе в таких умовах і зараз. Українці ж хочуть швидкої і повної перемоги з тією умовою, щоб це не позначилося на їх звичному способі життя. Так не буває. Ми вже впритул підійшли до того, що пора ставити питання і озвучити країні, до якого рівня компромісу може піти Україна. Політик, який це озвучить, дійсно стане камікадзе і втратить рейтинг. Тому момент відтягується до останнього. Тим більше, що нинішня Верховна Рада не пропустить ніяких компромісів", - вважає він.

Марчук підкреслив, що по-іншому швидких результатів ми не дочекаємося: "Ультимативність щирої і праведної патріотичної позиції в ряді випадків буде ускладнювати нам завдання у врегулюванні ситуації".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року в газеті The Wall Street Journal була опублікована стаття Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

Пінчук вважає, що умови для проведення чесних місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу неможливо досягти, поки Україна не відновить повний контроль над тими територіями, але запропонував не звертати уваги, що окремі райони Донецької та Луганської областей окуповані Росією, і спробувати провести місцеві вибори.

Також він запропонував українській владі подумати над тимчасовим відмовою від членства в Європейському Союзі і від вступу в НАТО в короткостроковій і середньостроковій перспективі.