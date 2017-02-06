Аваков повідомив, коли буде призначено главу Нацполіції

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Еспресо.TV.

"Я задоволений рівнем кандидатів і сподіваюся, що всі вони працюватимуть зі мною. У середу внесу кандидата. Я розраховую, що Кабмін підтримає пропозицію комісії та міністра", - сказав очільник МВС.

Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія рекомендувала Авакову на посаду голови Національної поліції трьох кандидатів – Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва.

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Конкурс на посаду голови Нацполіції було оголошено після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати. Серед них були керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко, т.в.о. голови НПУ Вадим Троян, заступник голови - керівника апарату, заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв, начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, працівники регіональних управлінь поліції, ряд адвокатів, декілька пенсіонерів і одна домогосподарка.

24 січня розпочалося тестування кандидатів на посаду керівника Нацполіції. Водночас Троян і Крищенко заявили про відмову від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.