Авакову запропонували трьох кандидатів на пост очільника Нацполіції

Консультативна відбіркова комісія обрала трьох із десяти кандидатів на посаду голови Національної поліції України. Про це повідомили у прес-службі МВС.

Зазначається, що за результатами засідання, комісія рекомендувала міністру внутрішніх справ Арсену Авакову Бушуєва Костянтина Володимировича, Вишневського Андрія Володимировича та Князєва Сергія Миколайовича як кандидатів, «які здатні працювати на посаді керівника Національної поліції України».

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«Загалом надійшло 70 заявок на участь у конкурсі від кандидатів, але 24 кандидати не відповідали необхідним кваліфікаційним вимогам до посади, обумовленим законом про Національну поліцію: мати повну вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 7 років, стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Ці 24 кандидати були зняті з конкурсу, решта 46 були запрошені на кваліфікаційне тестування, яке проходило 24 січня. Три кандидати відмовилися від подальшої участі в конкурсі, і тестування пройшли 43 кандидати», - йдеться у повідомленні.

Комісія рекомендувала Авакову провести індивідуальні зустрічі з кожним із трьох кандидатів, після чого, відповідно до статті 21 Закону про Національну поліцію міністр і подасть кандидатуру прем’єр-міністру України для затвердження урядом.

Нагадаємо, 25 січня головний претендент на посаду голови Нацполції - тимчасовий виконувач обов'язків очільника Національної поліції України Вадим Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду керівника відомства.

За словами Трояна, йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.