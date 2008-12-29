Ющенко Стельмаха не віддасть

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нині не планує якимось чином реагувати на ухвалене парламентом рішення щодо голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

«Президент на сьогодні співпрацює зі СТЕЛЬМАХОМ як головою НБУ, і цілком нормально, і вважає, що така співпраця на сьогоднішній час є об`єктивно необхідною. Тому Президент не збирається на сьогодні реагувати на постанову, прийняту парламентом», - сказав О.ШЛАПАК.

«Якщо буде необхідність у якихось рішучих заходах, він (Президент – УНІАН) їх зробить не під тиском з боку прем`єр-міністра або Верховної Ради», - додав перший заступник голови Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада прийняла постанову, в якій висловила недовіру голові та правлінню Національного банку України.

Парламент визнав роботу НБУ в період фінансової кризи національної грошової одиниці такою, що не забезпечила стабільність. ВР також визнала процедуру рефінансування, яка здійснювалася Нацбанком упродовж жовтня-грудня 2008 року, непрозорою, упередженою на користь окремих фінансових структур, має ознаки корупції та національної валюти, що призвела до масштабної різкої дестабілізації та інфляції.

Тому ВР висловила недовіру голові та правлінню НБУ.

Парламент також звернувся з вимогою до Президента України невідкладно внести подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ, а також внести на розгляд ВР кандидатуру на цю посаду.