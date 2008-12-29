У ЄЦ назвали найвидатніше досягнення 2008 року

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ у новорічних побажаннях, адресованих освітянам України, висловила впевненість у тому, що найближча корекція держбюджету, обіцяна главами держави й уряду, має врахувати нарешті повною мірою нагальні потреби вітчизняного шкільництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Найвидатніше досягнення року, що минув, безумовно, освітня реформа. Вона не лише відбулась як явище, але й, на превелике щастя, пройшла точку повернення попри недофінансування і різноманітні спроби опору нововведенню. Відтепер рівний доступ до вищої освіти – не байка, не міф, а реальний здобуток наших абітурієнтів», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами народного депутата, чимало відтепер залежить від того, яким чином влада врахує уроки цьогорічної тестової компанії в організаційному і технологічному вдосконаленні реформи, а також у її фінансуванні. «Мудрий державний діяч радше фінансує освіту, ніж тюрми, і в цьому є великий сенс», – зауважила заступник голови “Єдиного Центру”. На думку Л.ОРОБЕЦЬ, зайвим тому підтвердженням є урочисті обіцянки прем’єра невідкладно розрахуватися з учителями за бюджетними заборгованостями.

«Успіх реформи надихає й обнадіює. Він надає нам підстави чекати від нового 2009 року зміцнення позицій незалежного оцінювання знань, а також нової якості вітчизняної освіти в цілому», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.