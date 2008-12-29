Регіонали спробують «скасувати» держбюджет-2009 через суд

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді буде в судовому порядку оскаржувати результати голосування за державний бюджет на 2009 рік, оскільки голоси її двох народних депутатів було сфальсифіковано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від Партії регіонів Павло СУЛКОВСЬКИЙ у прямому ефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії.

За словами П.СУЛКОВСЬКОГО, двоє депутатів від фракції Партії регіонів Павло КОРЖ та Володимир ГУРЕЄВ визнали, що не брали участі в голосуванні за проект держбюджету, а замість них проголосували інші депутати, використовуючи дублікати карток для голосування. Тому ці народні депутати незабаром звернуться до суду, щоб визнати підсумки голосування недійсними, заявив П.СУЛКОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 26 грудня у Верховній Раді України 226-ма голосами (мінімально можливою кількістю) було ухвалено бюджет на 2009 рік. “За” нього також проголосували четверо депутатів від фракції Партії регіонів – П.КОРЖ, В.ГУРЄЄВ Тарас ЧОРНОВІЛ та Василь ГРИЦАК.

Раніше про фальсифікацію під час голосування за бюджет заявив депутат від БЮТ Ігор РИБАКОВ. За його словами, він особисто не голосував за цей документ, хоча його прізвище значиться в списку тих 226 народних депутатів, які підтримали цей закон. “Зараз я перебуваю на стаціонарному лікуванні в Трускавці і запаленням легень, тому не брав участі у сьогоднішньому сесійному засіданні парламенту”, - повідомив депутат.

Водночас голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив про неможливість відкликання народним депутатом свого голосу за ухвалення закону про державний бюджет.

„Голос народного депутата не відкликається, заяву можна написати й долучити її до історії”, - зауважив В.ЛИТВИН. За його словами, заявити про порушення під час голосування можна було одразу після процедури голосування, але цього не було зроблено.

„Нічого просто так у парламенті не відбувається, тому депутатам потрібно слідкувати за своїми діями”, - додав він.

Водночас В.ЛИТВИН пообіцяв, що призначить розслідування щодо процесу голосування народних депутатів за закон про держбюджет.