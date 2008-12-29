Путін годину спілкувався з Ющенком - не домовилися

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що Росії і Україні поки що не вдалося домовитися з газових питань.

Як передає РІА «Новости», російський прем`єр сьогодні впродовж години розмовляв по телефону з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на цю тему.

"Тільки-но годину спілкувалися з Віктором Андрійовичем. Поки що не домовилися", – сказав В.ПУТІН журналістам.

На питання, чому не домовилися, він відповів: "Тому що платити не хочуть".

Нагадаємо, Росія вимагає, щоб Україна розрахувалася в поточному році за газ, закачаний в сховища в листопаді та грудні, інакше обіцяє припинити постачання газу з 1 січня 2009 року.

За останніми даними "Газпрому", борг України за газ, поставлений в листопаді, становить 805,8 млн. дол. За поставки поточного місяця Україна має не пізніше 31 грудня ц.р. переказати 862,3 млн. дол., а також штрафні санкції за невчасну сплату.

Сума пені і штрафів на даний момент становить близько 450 млн. дол.