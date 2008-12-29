Стельмах переконаний, що Рада його звільнила незаконно

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ називає антиконституційним рішення Верховної Ради щодо керівництва Нацбанку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Національного банку України.

Кажучи про реакцію Президента України Віктора ЮЩЕНКА на рішення парламенту, В.СТЕЛЬМАХ зазначив, що поки Президент офіційно його не одержав. «Питання в тому, коли воно до нього надійде, він його розгляне, тоді у нас буде розмова», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій висловила недовір`я голові та правлінню Національного банку України.

Парламент визнав роботу НБУ в період фінансової кризи такою, що не забезпечила стабільність національної грошової одиниці. Також ВР визнала процедуру рефінансування, що здійснювалася Нацбанком впродовж жовтня-грудня 2008 року, непрозорою, упередженою на користь окремих фінансових структур, такою, що має ознаки корупції, і яка призвела до масштабної і різкої дестабілізації національної валюти та інфляції.

У зв`язку з цим Верховна Рада висловила недовір`я голові і правлінню НБУ.

Парламент також звернувся з вимогою до Президента України невідкладно внести подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ, а також внести на розгляд ВР кандидатуру на цю посаду.

Крім того, Верховна Рада доручила Рахунковій палаті перевірити обгрунтованість і забезпеченість наданих НБУ обсягів рефінансування впродовж жовтня-грудня 2008 року.

Парламент звернувся до Генеральної прокуратури з проханням вивчити всі матеріали, що стосуються цього питання, і відповідно відреагувати на них.