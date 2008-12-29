Лейбористська партія Грузії почала процедуру імпічменту Саакашвілі
Кажуть, йому світить 450 років ув’язнення
Лейбористська партія Грузії почала процедуру імпічменту Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.
Про це заявив лідер партії Шалва НАТЕЛАШВІЛІ сьогодні на брифінгу і першим поставив підпис під документом, передає ІА «Новини-Грузія».
«Депутатська група Лейбористської партії, яка оголосила бойкот насильницьки зібраному парламенту, здійснює своє національне, конституційне право і починає передбачену Конституцією офіційну процедуру імпічменту Президента СААКАШВІЛІ», - заявив Ш.НАТЕЛАШВІЛІ.
За його словами, «акт імпічменту після підписання в повній відповідності з регламентом і Конституцією буде передано парламенту, і всі ті депутати, які не підтримають відставку Президента, в першу чергу підпишуть вирок собі».
Ш.НАТЕЛАШВІЛІ також заявив, що Президент Грузії здійснив ряд дій, що суперечать закону. За підрахунками лідера лейбористів, сумарно, відповідно до діючого Кримінально-процесуального кодексу, М.СААКАШВІЛІ загрожує 450 років ув’язнення.
Відповідно до Конституції, документ про імпічмент має бути підписано третиною депутатів для того, щоб далі він був представлений на розгляд Верховного і Конституційного судів.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня екс-спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, яка також перебуває в опозиції до М.СААКАШВІЛІ, заявила про необхідність проведення дострокових президентських і парламентських виборів.