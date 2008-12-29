Лейбористська партія Грузії почала процедуру імпічменту Саакашвілі

Лейбористська партія Грузії почала процедуру імпічменту Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Про це заявив лідер партії Шалва НАТЕЛАШВІЛІ сьогодні на брифінгу і першим поставив підпис під документом, передає ІА «Новини-Грузія».

«Депутатська група Лейбористської партії, яка оголосила бойкот насильницьки зібраному парламенту, здійснює своє національне, конституційне право і починає передбачену Конституцією офіційну процедуру імпічменту Президента СААКАШВІЛІ», - заявив Ш.НАТЕЛАШВІЛІ.

За його словами, «акт імпічменту після підписання в повній відповідності з регламентом і Конституцією буде передано парламенту, і всі ті депутати, які не підтримають відставку Президента, в першу чергу підпишуть вирок собі».

Ш.НАТЕЛАШВІЛІ також заявив, що Президент Грузії здійснив ряд дій, що суперечать закону. За підрахунками лідера лейбористів, сумарно, відповідно до діючого Кримінально-процесуального кодексу, М.СААКАШВІЛІ загрожує 450 років ув’язнення.

Відповідно до Конституції, документ про імпічмент має бути підписано третиною депутатів для того, щоб далі він був представлений на розгляд Верховного і Конституційного судів.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня екс-спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, яка також перебуває в опозиції до М.СААКАШВІЛІ, заявила про необхідність проведення дострокових президентських і парламентських виборів.