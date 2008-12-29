Бютівець звинуватив Ющенка у «зухвалій брехні»

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявляє, що ні Генеральна прокуратура України, ні Печерський районний суд Києва не закривали кримінальну справу, порушену відносно екс-судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Про це депутат заявив у коментарі УНІАН.

Він уточнив, що БЮТ провів власне розслідування з цього питання, в результаті якого одержав підтвердження, що ні Генпрокуратура, ні Печерський райсуд не закривали справу відносно цього судді.

Тому в БЮТ наполягають, що заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дії БЮТ, пов`язані зі спробами закрити цю справу, не відповідає дійсності.

«Ми вважаємо зухвалою брехнею заяву Президента. Ми не знаємо, хто підготував йому матеріали і тези для цього виступу», - сказав А.ПОРТНОВ, коментуючи слова Президента про те, що БЮТ допомагає екс-судді І.ЗВАРИЧУ уникнути кримінальної відповідальності.

Крім того, у БЮТ вважають, що саме В.ЮЩЕНКО «фактично покриває суддю». «Ми вважаємо, що у справі ЗВАРИЧА саме Президент робить все, щоб цей суддя уникнув відповідальності», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він зазначив, що БЮТ уважно стежитиме за розвитком ситуації і не дасть «зам`яти» цю справу.

Депутат також зазначив, що БЮТ хоче дізнатися, за які заслуги Президент присвоїв І.ЗВАРИЧУ звання «Заслужений юрист України» і призначив його головою апеляційного суду.

Крім того, А.ПОРТНОВ нагадав, що саме він був ініціатором постанови Верховної Ради про притягання до відповідальності І.ЗВАРИЧА, а також представника Президента в парламенті Петра ОЛІЙНИКА, в кабінеті якого, за словами депутата, судді було передано хабар у розмірі 100 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня В.ЮЩЕНКО на прес-конференції заявив, що БЮТ допомагає екс-судді І.ЗВАРИЧУ уникнути кримінальної відповідальності.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Печерський районний суд Києва, «який розташований далеко від Львова, під тиском народного депутата ПОРТНОВА, який діє за вказівкою прем`єр-міністра», розглядає питання про скасування кримінальної справи стосовно І.ЗВАРИЧА.

Довідка УНІАН. 2 грудня ц.р. стосовно голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн. 12 грудня 2008 року І.ЗВАРИЧА було оголошено в розшук.

18 грудня Верховна Рада звільнила І.ЗВАРИЧА з посади судді Львівського апеляційного адмінсуду і дала згоду на його затримання і арешт.

16 грудня заступник керівника фракції БЮТ А.ПОРТНОВ заявив, що БЮТ вимагає притягнути до відповідальності представника Президента України у Верховній Раді П.ОЛІЙНИКА, в кабінеті якого (як голови Львівською ОДА на той час) голова Львівського апеляційного адміністративного суду нібито одержав хабар.

18 грудня парламент направив на доопрацювання проект постанови «Про звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу усунення Петра ОЛІЙНИКА від виконання обов`язків представника Президента України у Верховній Раді України».